Vom Kaltduschen bis zum Heizungs-Check : Energiekrise: Stadt Bonn und Sportvereine arbeiten an Sparkurs

Eine mögliche Sparmaßnahme: Kein Warmwasser mehr in den Duschen der Bonner Sporthallen. Foto: Meike Böschemeyer

Bonn Der Druck, Gas und Energie zu sparen, wächst auch in Bonn immer weiter. Was sehen die Stadt und Sportvereine für Möglichkeiten? Und wie ist der geplante Heizungs-Check des Bundeswirtschaftsministers in Bonn umsetzbar?