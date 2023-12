Energiesparverordnung ausgelaufen Kein Bibbern mehr in Bädern und Büros der Stadt Bonn

Im vergangenen Jahr, manche mögen sich erinnern, erließ der Bund eine Energiesparverordnung. So hatte der Einmarsch Russlands in die Ukraine und der danach folgende Anstieg der Energiekosten ganz konkrete Auswirkungen für die Bonner Bürgerinnen und Bürger. Sie hatten in den Bädern zu bibbern und in den Amtsstuben, weil die Temperaturen heruntergeregelt wurden. Selbst das Bundespräsidialamt knauserte mit dem Strom und schränkte die Beleuchtungszeiten des Tannenbaums vor der Villa Hammerschmidt empfindlich ein. So empfindlich sogar, dass mancher die Auffassung vertrat, es sei rufschädigend für eine der führenden Industrienationen der Welt.