Fest der Vielfalt auf dem Bonner Marktplatz : Engagement für Freiheit und Menschlichkeit

Bonn Beim Kultur- und Begegnungsfest auf dem Bonner Marktplatz konnte man erleben, wie international und vielfältig die Bundesstadt ist. Vereine und Initiativen stellten sich und ihre Arbeit vor. Kultur für alle steht dabei ebenso im Mittelpunkt wie humanitäre Hilfe weltweit.

Die arabischen Staaten fallen in der internationalen Wahrnehmung nicht gerade dadurch auf, dass Frauen dort viel zu sagen hätten. Fatima al-Baiti kann das für ihr Herkunftsland Jemen am südlichen Ende der arabischen Halbinsel bestätigen, wobei das Thema dort von Stadt zu Stadt unterschiedlich gehandhabt werde, wie sie sagt. Sie lebt in Bonn, ist Vorsitzende des kurz vor der Corona-Pandemie gegründeten Südarabischen Frauen Verbandes und will von hier aus für mehr Frauenrechte in ihrer Heimat kämpfen. Die, so wünscht sich al-Baiti, sollten im ganzen Land einheitlich sein – und natürlich möglichst liberal, „dass Frauen die gleichen Rechte haben wie Männer“, und dass Frauen endlich auch in der Regierung mitwirken.