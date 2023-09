Medizinische Versorgung von Kindern Das sagt ein Bonner Kinderarzt zu den Lieferengpässen bei Medikamenten

Dr. Axel Gerschlauer: Leider ja. Die bisherigen Maßnahmen bestanden ja vor allem in Absichtserklärungen, die Medikamentenproduktion in Europa und Deutschland für Pharmafirmen wieder attraktiver zu machen. Soweit ich weiß, ist in dieser Beziehung bislang nichts passiert. Außerdem käme dieser Effekt ja erst in mehreren Jahren, wir brauchen aber dringend jetzt eine Lösung. Auch die anderen Versuche von Minister Lauterbach, für mehr Medikamente für Kinder zu sorgen, waren bislang ohne Effekt. Weiterhin fehlt es an allen Ecken und Enden.