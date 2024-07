Notizen aus B. Entspannt bleiben bei Stau und geschlossenen Schranken

Wenn man älter wird, vergeht die Zeit gefühlt immer schneller. Das halbe Jahr 2024 ist schon vorbei, die Tage werden wieder kürzer und aus der Familie kommen die ersten Anfragen, wie und wo wir dieses Jahr Weihnachten feiern wollen. Dabei haben wir unseren Sommerurlaub noch vor uns. Schließlich sind wir Babyboomer nicht mehr an die Schulferien gebunden. Stichwort Ferien: Angeblich soll diese Zeit besonders verkehrsarm in Bonn sein. Deshalb hat die Autobahn GmbH die Sperrung der A 565 zwischen Bonn-Nord und Poppelsdorf wegen der Arbeiten am Endenicher Ei in die Ferien gelegt. Das war allerdings ein Satz mit X: Seit Tagen versinkt der Bonner Westen im Stau, als wäre es kurz vor Weihnachten in der Innenstadt. Ja, ist denn niemand in den Urlaub gefahren? Die Erklärung liegt auf der Hand. Wir sind als Babyboomer nicht allein auf dieser Welt. Von uns gibt es viele. Sehr viele. Und wir alle (jedenfalls die meisten) müssen uns ab nächster Woche wieder auf einiges gefasst machen: Bleiben Sie tapfer, die Zufahrt zur Adenauerallee ab Bundeskanzlerplatz wird wegen Straßenbauarbeiten gesperrt. Vier Wochen lang. Was sein muss, muss sein.