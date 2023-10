Artenvielfalt erhalten Die Erbse „Kleine Rheinländerin“ zieht ins ewige Eis

Professor Maximilian Weigend, Direktor der Botanischen Gärten, übergab die Saatgutproben am Montag reise- und lagerfähig an Stefan Schmitz, Direktor des Global Crop Diversity Trust, einer internationalen Organisation mit Sitz in Bonn. „Die Welt ernährt sich heute zu zwei Dritteln aus Weizen, Mais, Reis und Kartoffeln. Dabei gibt es Hunderte von Nutzpflanzenarten und Tausende unterschiedliche Sorten, die in Zukunft wieder wichtiger werden“, erklärte Schmitz. Es sei „hochriskant, die Welternährung nur auf ein paar wenige Pflanzenarten und Sorten zu konzentrieren“.