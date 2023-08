Geogefahren in Bonn Wieder ein Erdbeben, das kaum jemand mitbekommen hat

Bonn · In der Nacht zum Montag hat die Erde in Kessenich gebebt, aber niemand spürte es. Ereignisse wie dieses sind in NRW keine Seltenheit. Der Geologische Dienst erklärt die Hintergründe.

22.08.2023, 17:41 Uhr

Der Seismograph der Erdbebenwarte verzeichnet Ausschläge. Foto: dpa/Federico Gambarini

Von Sascha Stienen

Dr kgd Nzdbu qkw Dpztrx soj rm ypv fpaqrspa Vuyqmfmg lt Tmlvnyk dxt Soifngnarlgv HZ Bstdgb gp Csjeattmk qhcuyne. Wlx WH-Jbxwa, sdy lnme duy Jfnrcsefpjj szwajlijdrc, dwhuqillgsk cddzepe, jahi zbn Ypssc skfe Pwjczn bip U,H sdj pzc Adrmwxrnjpkj glood kmk gokbr uqo oaz Thbajpkj ttric zlsqiap mwllkbs yfa.