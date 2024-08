Potenzial für besseres Stadtklima Was der Hitze-Check über Bonn aussagt – und was nicht

Der Hitze-Check der Deutschen Umwelthilfe, bei dem Bonn bei Versiegelung und Grünvolumen gut abgeschnitten hat, bekommt Kritik: Es würden wichtige Aspekte fürs Stadtklima außer Acht gelassen. Laut dem Bonner Wetterexperten Karsten Brandt betrachtet die Statistik etwa nicht das aus seiner Sicht entscheidende Kriterium der Wärmeinselintensität, die in Großstädten viel problematischer ist: „Kleine Städte, die etwa in den Mittelgebirgen oder sehr weit südlich liegen, weisen aber bereits von sich aus ein ganz anderes beziehungsweise schwächeres Stadtklima auf als eine Großstadt.“ Auch Anne Fischer, die an der Uni Bonn zu nachhaltiger Nachverdichtung im Städtebau promoviert, und Jan Stielike, Professor für Planung städtischer und ländlicher Räume an der Jade Hochschule in Oldenburg, sehen die Studie kritisch.