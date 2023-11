Auch für Geschäftsreisende Was die Erhöhung der Bettensteuer in Bonn für die Hotels bedeutet

Bonn · Hotelaufenthalte in Bonn werden 2024 teurer. Die Beherbergungssteuer steigt von fünf auf sechs Prozent. Auch Geschäftsreisende müssen diese ab Januar zahlen. Noch halten sich die Auswirkungen in Hotels in Grenzen. Das wird aber kaum so bleiben, befürchten Dehoga und Hotelbetreiber.

28.11.2023 , 07:26 Uhr

Ein Hotel-Schild leuchtet in der Bonner Dunkelheit. Wie sich die neue Steuersatzung auf die Betriebe auswirken wird, ist noch nicht klar abzusehen, sagen Hoteliers. Foto: Meike Böschemeyer

Von Daniel Schauff

