Erhöhung der Bettensteuer Teure Nächte in Bonn

Bonn · Hotelaufenthalte in Bonn werden 2024 teurer. Die Beherbergungssteuer steigt – auch Geschäftsreisende müssen diese ab Januar bezahlen. Noch halten sich die Auswirkungen in Hotels in Grenzen. Das wird aber kaum so bleiben, befürchten Dehoga und Hotelbetreiber.

28.11.2023 , 13:36 Uhr

Mehrere Zimmerschlüssel hängen in einem Hotel (Symbolbild). Foto: picture alliance / dpa/Sven Hoppe

Von Daniel Schauff

