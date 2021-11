Historisches Foto-Quiz : Erkennen Sie diese Orte in Bonn auf alten Fotos?

Erkennen Sie diese Orte in Bonn auf alten Fotos?

Interaktiv Bonn Der Blick auf alte Fotos verrät: Bonn und sein Stadtbild haben sich ständig verändert. Erkennen Sie Straßen, Plätze und Ortsteile auf historischen Aufnahmen wieder? Testen Sie Ihr Wissen in unserem Quiz.

Münsterplatz, Friedensplatz oder Kaiserplatz? Können Sie markante Stellen in Bonn auf historischen Fotos zuordnen? Wir haben alte Bilder von bekannten Stellen in der Bundesstadt zusammengestellt. Testen Sie Ihr Wissen: Erkennen Sie alle Orte in Bonn auf den Bildern?