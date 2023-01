Mutmaßlich fremdenfeindliche Tat : Unbekannte hissen Banner vor Bonner Flüchtlingsunterkunft

In der Ermekeilkaserne in Bonn befindet sich eine Erstaufnahmeeinrichtung. Foto: Jill Mylonas

Bonn Eine Gruppe Männer hat ein Banner mit fremdenfeindlicher Aufschrift vor der Flüchtlingsunterkunft Ermekeilkaserne in Bonn gehisst. Der Staatsschutz ermittelt.

An der Erstaufnahmeeinrichtung in der Bonner Ermekeilkaserne haben bislang unbekannte Personen am Sonntagvormittag ein mutmaßlich fremdenfeindliches Banner gehisst. Sicherheitskräfte der Einrichtung beobachteten die Täter. Die acht bis zwölf vermummten Männer stellten gegen 11.20 Uhr zwei Bauelemente vor dem Eingangstor der Kaserne auf und befestigten daran das weiße Banner mit der Aufschrift „Zäune hoch/Anträge runter“. Die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes hörten die Männer dabei lautstark Parolen rufen, der genaue Wortlaut ist unbekannt.