Hardtberger Bücherherbst Ernährung in allen Facetten

Bis zum 30. September laden die Büchereien des Stadtbezirks Hardtberg zum Bücherherbst ein. Mit dem Thema „Von Fastfood bis Vegan“ soll diesmal das Thema Ernährung in verschiedenen Facetten beleuchtet werden. Der Auftakt fand am Dienstag in der Gemeindebücherei St. Peter in Lengsdorf statt. Etwa ein dutzend Kinder im Vorschulalter waren mit dabei.