Bonner Autobahnprojekte Erneute Offenlage von Tausendfüßler-Unterlagen

Wego hielt dagegen, dass nur über Berechnungen Einflüsse wie Wind, Sonne, Wetter oder verkehrsärmere Tage wie in den Ferien oder an Feiertagen verlässliche Durchschnittswerte ergäben. Zueinander fanden die beiden in dieser Sache nicht. Klingmüller erkannte aber durchaus an, dass die Autobahn GmbH mit ihren Dialogveranstaltungen versuche, die Bürger zu informieren.