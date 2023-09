Namensgeber von Bonner Schule Grüne und Linke wollen Bürger bei Debatte um Ernst Moritz Arndt beteiligen

Die Diskussion solle nicht „nur auf dem Rücken des gleichnamigen Gymnasiums“ ausgetragen werden, erklärte Kraasch nun in einer Stellungnahme. Es brauche einen breiteren, ergebnisoffenen Austausch der Stadtgesellschaft darüber, wie mit dem Gedenken an Arndt umgegangen werden soll. „Gerade im Anblick der besonderen deutschen Schuld besteht eine Pflicht, sich kritisch mit der Bonner Erinnerungskultur auseinanderzusetzen“, so Kraasch weiter. Bei der Erarbeitung eines Vorschlags für die Benennung des EMA sollten die Bedürfnisse der Schulgemeinde, insbesondere der Schülerinnen und Schüler, berücksichtigt werden. „Dabei kann das Resultat sein, dass der Name beibehalten wird. Ebenso wird es kein Ergebnis ohne Beteiligung der Schulgemeinde geben“, teilte der Grünen-Politiker mit.