Verfahren vor Bonner Amtsgericht eingestellt : „Erpresser“ wollte Unternehmen vor Millionenschaden bewahren

Bonn Das Bonner Amtsgericht hat das Verfahren gegen einen 74-jährigen „Erpresser“ eingestellt. Die Richterin war davon überzeugt, dass der Rentner das Mineralwasserflaschen-Unternehmen vor einem Millionenschaden bewahren wollte.

Das Bonner Amtsgericht hat das Verfahren gegen einen 74-jährigen Rentner aus Norddeutschland wegen geringer Schuld eingestellt. Dieser musste sich wegen versuchter Erpressung der Genossenschaft Deutscher Brunnen (GDB) mit Sitz in Bonn verantworten. Die Richterin glaubte dem Rentner, dass er mit seinen E-Mails und Briefen das Mineralwasserflaschen-Unternehmen vor einem Millionenschaden bewahren – und keineswegs schädigen wollte.

Der Angeklagte entdeckte im Sommer 2019 per Zufall eine „gefährliche Schwachstelle“ bei der Mineralwasserflasche in der Plastikversion (PET). Mit einem Hilfsmittel könne man – ohne den Verschluss zu beschädigen – in die gefüllte Flasche eine weitere Flüssigkeit einfüllen. Als Beleg schickte der 74-Jährige der Genossenschaft damals ein Foto, das eine PET-Flasche neben einer mit grüner Lebensmittelfarbe manipulierte Flasche zeigte.