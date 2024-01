Bonnerin trainiert Problemhunde Erst wird der Hund trainiert, dann der Besitzer

Der Bonner Tierpsychologe setzt mit seiner Hundeschule „Hundwerk“ seit zehn Jahren auf gezielte Verhaltenstherapie. „Nicht jeder Vierbeiner ist mit Futter oder Spiel gut zu belohnen. Andere sind so sensibel, dass ein lautes Wort oder ein scharfer Blick schon zu viel ‚Strafe‘ ist“, erklärt Eppelsheimer. Immer wieder beobachtet er, wie Hundehalter das Verhalten ihrer Tiere als nervös oder verängstigt deuten, ohne die Hintergründe zu verstehen. „Hunde nehmen Umweltreize unterschiedlich wahr“, erklärt der Tiertherapeut. Einige Halter würden sich Hunde aus dem Tierschutz zulegen, die zuvor in einer ländlichen Region in Spanien oder Italien gelebt haben, und nur wenige Eindrücke aus ihrer Umgebung kennen. „Dann holen sie den Hund zu sich in die Altstadt, wo er neben Müllfahrzeugen und Bussen spazieren geht, viele Menschen unterwegs sind, das Tier viel Lärm erfährt und fremden Geräuschen ausgesetzt ist“, sagt Eppelsheimer. Dass sich ein Hund in einer solchen Situation ängstlich verhält, sich zurückzieht, knurrt oder bellt, sei nicht verwunderlich.