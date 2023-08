Abriss für November geplant Erste Baumaschinen stehen am Alten Schlachthof in Bonn

Ursprünglich sollten die Abrissarbeiten auf dem Alten Schlachthof schon im Herbst 2022 beginnen. Wie die SWB, die für die Entwicklung des Areals mit der Güterbahnhof Bonn GmbH & Co. KG von Investor Detlev Klaudt die Quartier.BonnWest GmbH gegründet haben, mitteilen, war dort aufgrund des Artenschutzes bislang nichts passiert. In den vergangenen Monaten sei ein Eidechsenschutzzaun in Richtung Bahngleise errichtet worden, sodass die im Bereich der Bahnlinie lebenden Tiere nicht ins Abbruchareal gelangen können. Darüber hinaus seien Brutkästen am Verwaltungsgebäude der MVA für Vögel und für Fledermäuse angebracht worden als Ersatz für bisher bestehende Brutflächen. Bei den Abbrucharbeiten werde man zudem von einem Fachunternehmen mit Expertise in ökologischer Baubegleitung unterstützt.