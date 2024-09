Tag der Ersten Hilfe Jeder kann ein Lebensretter sein

Ein Anruf geht in der Zentrale ein. Kurz darauf ist Johannes Glaum mit seinen Rettungssanitäter-Kollegen auf dem Weg zu einem Einsatz. Dort angekommen, finden sie eine Person zusammengebrochen auf dem Boden vor, eine weitere steht daneben. „Ich habe mich nicht getraut, ihn zu berühren“, hören die Sanitäter während der Reanimierung. „Und das passiert häufig. Personen hatten ihren Erste-Hilfe-Kurs vor vielen Jahren und trauen sich nicht, Erste Hilfe zu leisten“, sagt Glaum. Für die Person wäre es an diesem Tag eine Chance gewesen zu überleben, doch so hat sie es nicht geschafft. „Der Notruf dauerte circa zwei Minuten, wir haben zusätzlich sechs Minuten bis zum Einsatzort gebraucht“, erklärt er. Das sei wertvolle Zeit, die verloren gehe. Der Malteser Hilfsdienst in Bonn beobachtet das Problem ebenso und ruft am Samstag, dem Tag der Ersten Hilfe, alle Menschen dazu auf, regelmäßig einen Erste-Hilfe-Kurs zu besuchen.