Neue Technik und separater Eingang : Erste Pläne Sanierung des Schwimmbades im Heinemann-Haus

Seit zwei Jahren ist das barrierefreie Schwimmbad im Gustav-Heinemann-Haus (im Hintergund) geschlossen. Die Schüler der Christophorusschule (Im Vordergund) haben deswegen keinen Schwimmunterricht. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Seit zwei Jahren ist das barrierefreie Schwimmbad im Gustav-Heinemann-Haus geschlossen. Besonders betroffen davon sind die teils mehrfach beeinträchtigten Schüler der Christophorusschule, deren Schwimmunterricht seither komplett ausfällt. Nun gibt es erste Pläne für die Sanierung.



Ihr laustarker Protest ist angekommen: Mit Trillerpfeifen und Trommeln zogen die Christophoruschüler vor wenigen Wochen zum benachbarten Gustav-Heinemann-Haus in Tannenbusch, um gegen die seit Monaten anhaltende Schließung „ihres“ Schwimmbades zu demonstrieren (der GA berichtete). Jetzt scheint Bewegung in die Angelegenheit zu kommen. Die Verwaltung informierte die Mitglieder des Sport-, Schul- sowie des Sozialausschusses per Mitteilungsvorlage über den aktuellen Zustand der Anlage und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen.

Als Einheit wurden Christophorusschule und Gustav-Heinemann-Haus vor rund 50 Jahren gebaut. Von Anfang an war klar, dass die Schule das Schwimmbecken im Heinemann-Haus mit Hubboden und wärmeren Wasser nutzen kann. Beim Bau der Schule wurde daher auf ein eigenes Schwimmbad verzichtet. Heute ist die evangelische Axenfeld Gesellschaft Eigentümerin der Immobilie.

Schulleiterin ist optimistisch

„Endlich“, sagt Schulleiterin Susanne Gräfin Lambsdorff vorsichtig optimistisch und hofft, dass sie eine Wiedereröffnung noch in ihrer aktiven Zeit im Schuldienst erleben wird. „Es wird höchste Zeit, dass sich etwas tut.“ Seit zwei Jahren ist das barrierefreie Schwimmbad im Gustav-Heinemann-Haus geschlossen. Besonders betroffen davon sind die teils mehrfach beeinträchtigten Schüler der Christophorusschule, deren Schwimmunterricht seither komplett ausfällt. „Dabei ist Wassergewöhnung für unsere Kinder so wichtig“, so Lambsdorff. „Schwimmen ist für viele Schüler Bestandteil der Therapie. Gerade komplex beeinträchtigte Kinder können sich im warmen Wasser frei bewegen und sind oft nur dort für einen Moment schmerzfrei“, sagte die Leiterin des Tannenbuscher LVR-Schule mit dem Förderschwerpunkt für körperliche und motorische Entwicklung.“ Den Schwimmunterricht in einem anderen Bad in Bonn anzubieten ist für sie keine Option: „Die Anfahrten wären zu lang und zu aufwendig. Außerdem können unsere Kinder nicht in ein normales Bad. Wir brauchen wärmeres Wasser und eine entsprechende Einstiegshilfe.“

Auf Bedürfnisse von behinderten Menschen ausgerichtet

Das Schwimmbad im Heinemann-Haus ist speziell auf die Bedürfnisse von behinderten Menschen ausgerichtet und barrierefrei zugänglich. Schulen und Vereine haben es bis zur coronabedingten Schließung im Frühjahr 2020 regelmäßig genutzt. Als das Bad anschließend wieder in Betrieb genommen werden sollte, zeigten sich erhebliche technische Mängel. Nach ersten fachlichen Untersuchungen stand fest, dass sich die notwendigen Sanierungen „in einen hohen sechsstelligen Umfang bewegen und die finanziellen Möglichkeiten des Betreibers deutlich übersteigen“, heißt es in der Verwaltungsmitteilung.

Seit vergangenen Herbst suchen Axenfeld Gesellschaft, Heinemann-Haus, Verwaltung und LVR gemeinsam nach Lösungen für einen Weiterbetrieb. Geplant ist neben der Sanierung, die Technik des Schwimmbades von der allgemeinen Haustechnik zu entkoppeln, damit ein unabhängiger Betrieb möglich ist. Dafür soll auch ein gesonderter Zugang zum Bad geschaffen werden. Das sanierte Schwimmbad würde dann an die Stadt beziehungsweise den Landschaftsverband langfristig vermietet und betrieben. So soll gewährleistet werden, dass die Einrichtung Schulen und Vereinen dauerhaft zur Verfügung steht.