4000 Erstsemester gestartet Worauf sich drei Erstsemester aus Bonn freuen

Die Stadt beeindruckte den Studenten auf Anhieb und er freute sich über die Wahl seines Studienortes, auch wenn er in nächster Zeit noch viel pendeln muss. „Ich bin heute Morgen aus dem Ruhrpott hierhin gefahren“, sagte Lamichhani, der aktuell noch bei einem Freund in der Nähe von Dortmund wohnt. Am liebsten will er bald in eine WG in Bonn ziehen.