Priesterausbildung im Erzbistum Köln : Uni Bonn protestiert gegen Woelkis Pläne

Bonn Die Gremien der Universität Bonn haben sich in einer gemeinsamen Erklärung gegen Pläne ausgesprochen, die Priesterausbildung des Erzbistums nach Köln zu verlagern.

„Die Exzellenzuniversität Bonn ist der Ort für eine hervorragende Priesterausbildung“, teilte die Universität Bonn am Freitag mit. In einer gemeinsamen Erklärung wenden sich das Rektorat, der Senat und der Hochschulrat ausdrücklich gegen Bestrebungen des Kölner Erzbischofs Rainer Maria Kardinal Woelki, die Ausbildung von Geistlichen aus Bonn weg zu verlagern, insbesondere an die neue Kölner Hochschule für Katholische Theologie. Die exzellente Priesterausbildung an der Universität Bonn mache einen weiteren Studienstandort überflüssig, so die Gremien.