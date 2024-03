Kommentar zur Deutschen Bahn Es gibt nichts schönzureden

Es ist gegenwärtig nicht sonderlich schwierig, über Unpünktlichkeiten, Ausfälle und Missstände im öffentlichen Nahverkehr herzuziehen und dafür Beifall zu ernten. Das gilt in besonderem Maße für die sogenannte „große Schiene“, also den guten und eben viel zu alten Eisenbahnverkehr. Lange Vollsperrungen auf der linken Rheinseite, lange Vollsperrungen auf der rechten Rheinseite. Planmäßige Intercity Express rauschen am Beueler Bahnhof vorbei, weil die Bahnsteige nicht hoch genug sind. Weiteres Ungemach steht den Fahrgästen in den kommenden Jahren, dem kommenden Jahrzehnt noch bevor, nachdem die Infrastruktur jahrzehntelang Sparmaßnahmen vergangener Bundesregierungen zum Opfer gefallen ist. Da gibt es nichts schönzureden.