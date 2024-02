Pride-Demo in Bonn „Es ist nach wie vor jede Menge Aufklärungsarbeit notwendig“

Die Teilnehmer des Protestmarsches treffen sich an der Rheinlust in Beuel und ziehen von dort aus in die Bonner City. Folgenden Weg nimmt der Zug: Rheinaustraße, Combahnstraße, Professor-Neu-Allee, Kennedybrücke, Berliner Freiheit, Bertha-von-Suttner-Platz, Kölnstraße, Breite Straße, Wolfstraße, Heerstraße, Maxstraße, Berliner Platz, Sterntorbrücke, Friedensplatz, Sternstraße, Vivatsgasse und Münsterplatz.