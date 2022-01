Kommentar zu Stellplätzen in Bonner Innenstadt : Es muss mehr Platz für Räder her

Häufig finden Bonner keinen vernünftigen Stellplatz für ihre Räder, dann dienen Laternen oder Schilder als Fahrradständer. Foto: Marco Rauch

Bonn Wer mit dem Rad in die Innenstadt fährt, findet oft keinen Platz, um es abzustellen. Wenn die Stadt aber die Verkehrswende schaffen will, muss sie dafür sorgen, dass es attraktiv ist, mit dem Rad zu fahren. Deswegen müssen mehr Stellplätze her, findet GA-Redakteur Dennis Scherer.