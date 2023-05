Coronatest-Betrüger: Durchsuchungen in Bonn, Köln und Region „Es war völlig klar, dass das System im großen Maße ausgenutzt wird“

Um Coronatest-Betrügern auf die Schliche zu kommen, hat die Kölner Polizei am Dienstag 44 Wohnungen und Büros durchsucht. Durch falsche Abrechnungen sollen die Verdächtigen Millionenschäden verursacht haben. Auch Räume in Bonn und Troisdorf waren im Fokus der Ermitter, so die Staatsanwaltschaft Köln. Sechs Personen seien festgenommen worden. Für einen ehrlichen Testzentrums-Betreiber sind diese Fälle keine Überraschung. „Es war völlig klar, dass das System im großen Maße ausgenutzt wird“, erklärt er.