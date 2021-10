GA gelistet : Diese Escape-Rooms gibt es in Bonn und der Region

In Escape-Rooms geht es darum, Rätsel zu lösen und sich so aus einem Raum zu befreien. Bei uns finden Sie eine Übersicht, welche Escape-Rooms es in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis gibt. Foto: Pixabay

Bonn Es bleibt nur eine Stunde, um sich aus einer misslichen Lage zu befreien. Escape Rooms erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Wir haben aufgelistet, wo Escape Games in Bonn und der Region angeboten werden.



Escape-Rooms in Bonn

Escape-Room „Fluchtgefahr“ in Bonn-Endenich

Mitten auf der Endenicher Straße gibt es in den Escape-Rooms von "Fluchtgefahr" fünf Räume mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden: Die Variante "Sherlock" versetzt die Rätselnden ins London des 19. Jahrhunderts. Dort müssen die allseits bekannten Handlungscharaktere Dr. Watson und Mary gefunden werden. Im Escape-Room "Tatort" muss der Mord an einer Frau aufgedeckt werden.

Der Raum "Robin Allein Im Wald" – mit dem höchsten Schwierigkeitsgrad ausgezeichnet – ist eine wahre Herausforderung für Helden. Dort muss ein Burgfräulein befreit und der Schatz an das arme Volk verteilt werden. Ganz im Geiste von Robin Hood.

Die letzten beiden wählbaren Optionen sind das "Kuckucksnest 1&2". Dort müssen die Teilnehmer versuchen, aus einer Nervenheilanstalt der 60er Jahre zu entkommen, in die sie zu Unrecht eingewiesen worden sind. Und das, bevor der Pfleger zum Wecken der Patienten auftaucht. Diese beiden Räume sind auch einzeln buchbar.

Adresse: Endenicher Straße 282, 53121 Bonn

Preise: "Fluchtgefahr" führt Preisstufen für zwei bis sieben Personen:

Zweierteam: insgesamt 80 Euro

Dreierteam: insgesamt 90 Euro

Viererteam: insgesamt 110 Euro

Fünferteam: insgesamt 120 Euro

Sechserteam: insgesamt 135 Euro

Siebenerteam: insgesamt 155 Euro

Escape-Room "60 Minutes" in Bonn-Endenich

Die Escape-Rooms von "60 Minutes" befinden sich an zwei Standorten: das "Lagerhaus 57" in der Alfred-Bucherer Straße 57 sowie "Der Mafia Clan" und "Geisterstunde" in der Endenicher Allee 27.

Im Escape-Room "Lagerhaus 57" müssen drei bis sieben Spieler brisante Gegenstände aus einem geheimen Lager der Regierung retten. In der Rolle von Special Agents hat das Team 60 Minuten Zeit, bis die Selbstzerstörung aktiviert wird.

"Der Mafia Clan" verwandelt die Spieler in Geheimagenten. Ziel ist es, Beweise zu sammeln, um den Mafiaboss Don Peperoni endgültig hinter Gitter zu bringen. Im Escape-Room "Geisterstunde" schlägt die Turmuhr Mitternacht und spukende Geister müssen vertrieben werden.

Adresse: "Lagerhaus 57", Alfred-Bucherer-Straße 57, 53115 Bonn; "Mafia Clan" und "Geisterstunde", Endenicher Allee 27, 53121 Bonn

Preise: Auch bei "60 Minutes" gibt es verschiedene Preisstufen, die für alle angebotenen Escape Rooms gelten:

Zweierteam: insgesamt 70 Euro

Dreierteam: insgesamt 87 Euro

Viererteam: insgesamt 104 Euro

Fünferteam: insgesamt 120 Euro

Sechserteam: insgesamt 132 Euro

Escape-Room „Fugio“ in Bonn-Kessenich

Vier Escape-Rooms gibt es bei Fugio in Kessenich: "Heart of the Ocean" bringt Spieler auf die Spur des gleichnamigen blauen Diamanten, der wohl nicht nur Filmfans bestens bekannt ist aus dem Blockbuster "Titanic". Die Aufgabe des Raumes: Das Team muss das wertvolle Schmuckstück aus einer Ausstellung im Museum entwenden. Schwierigkeitsstufe: 3/5

Der Escape-Room "Mad 60's" versetzt das Team ins Bonn der 60er Jahre. Menschen verschwinden spurlos und unter den Vermissten befindet sich auch Jürgen, ein Freund der Rätselnden. Weil die Polizei überfordert ist, ermittelt das Team auf eigene Faust und gelangt zu einer mysteriösen Wohnung in Dottendorf. Schwierigkeitsstufe: 4,5/5

Die Mythen um Odin und Thor prägen den dritten Escape-Room bei Fugio. Im "Mjölnir" muss Ragnarök, der Untergang der Götter, verhindert werden. Schwierigkeitsstufe: 3,5/5

Im Escape-Room „Der Geldspeicher“ muss das Team den Geldspeicher eines Onkels bewachen, der sich zur Zeit auf Reisen befindet. Denn seit einiger Zeit reiben sich ein paar düstere Gestalten in der Stadt herum. Schwierigkeitsstufe: 3,5/5

Adresse: Kessenicher Straße 171, 53129 Bonn

Preise: Je nach Teamgröße gelten unterschiedliche Preisstufen:

Zweierteam: insgesamt 70 Euro

Dreierteam: insgesamt 90 Euro, ermäßigt 66 Euro

Viererteam: insgesamt 108 Euro, ermäßigt 88 Euro

Fünferteam: insgesamt 120 Euro, ermäßigt 110 Euro

Sechserteam: insgesamt 132 Euro, ermäßigt 120 Euro

Escape-Room „Timebreak“ in der Bonner Innenstadt

Nicht weit vom Opernhaus entfernt befindet sich der Timebreak-Escape-Room. Bis zu sechs Spieler können in drei Escape-Rooms knifflige Rätsel lösen. In „Yarrums magische Hütte“ geht es darum, herauszufinden, was tief im Wald geschehen ist. Dort wohnt seit vielen Jahren ein mächtiger Zauberer, der abgeschieden und isoliert von der Außenwelt nach unendlicher Macht strebt. Doch sein letztes Experiment scheint schiefgelaufen zu sein. Schwierigkeitsstufe: 4/5

Im Escape-Room „Illuminati“ muss das Team unter Beweis stellen, ob es bereit ist, Teil der geheimen Bruderschaft zu werden. Auf dem Weg dahin sind Freund und Feind oft kaum zu unterscheiden. Schwierigkeitsstufe: 4/5

Im Escap-Room „Tempelritter“ befindet sich das Team in einer antiken ägyptischen Tempelanlage. Dort muss es einen verschollenen Forscher finden. Schwierigketisstufe: 4/5

Die Escape-Rooms „Yarrums magische Hütte“ und „Illuminati“ können auch auf Englisch gespielt werden..

Adresse: Kapuzinerstr. 11, 53111 Bonn

Preise: Die folgenden Preisstufen gelten in diesem Escape Room:

Zweierteam: 82 Euro

Dreierteam: 93 Euro

Viererteam: 112 Euro

Fünferteam: 132,50 Euro

Sechserteam: 159 Euro

„Escape Rooms Bonn“ in Friesdorf

Bis vor Kurzem war „Escape Romms Bonn“ in Bonn-Beuel zu finden. Doch der Anbieter zieht um, bald ist das Angebot in Friesdorf zu finden. Auch dort können Spielerinnen und Spieler aus drei Räumen wählen: Im Escape-Room „Der Stein der Macht“ reist das Team in die Welt der Hexen und Zauberer, wo es den Stein der Macht finden muss, bevor „Der, der nicht genannt werden darf“ ihn in die Finger bekommt. Denn sonst droht der schlimmste Albtraum in der Welt der Zauberer wahr zu werden. Schwierigkeitsstufe: 3/4

In „Peters Jagdhütte“ befindet sich das Team auf der Flucht vor einer mordlustigen Gruppe von Wilderern. In einer abgelegenen Hütte suchen die Spielerinnen und Spieler Zuflucht. Doch die Hütte entpuppt sich als Falle: Als die Tür hinter ihnen ins Schloss fällt, lässt sie sich nicht mehr öffnen. Schwierigkeitsstufe: 2/4

Der Escape-Romm „Casino Royal“ bringt das Team nach Las Vegas: Bei einem Turnier für vielseitige Spieler, die sich sowohl auf Roulette, Black Jack, Poker verstehen, muss der Jackpot im finalen Raum geknackt werden. Schwierigkeitsstufe: 3/4

Adresse: Friesdorfer Straße 140, 53173 Bonn

Preise: Die folgenden Preisstufen gelten im Escape-Room in Bonn-Firesdorf

Dreierteam: 90 Euro

Viererteam: 100 Euro

Fünferteam: 110 Euro

Sechserteam: 120 Euro

Siebenerteam: 130 Euro

Escape-Rooms in der Region

Escape-Room „Maasterminds“ in Siegburg

Rätselfans können im Herzen von Siegburg Aufgaben auf mehr als 160 Quadratmetern bei Maasterminds lösen. Zwei Themenwelten stehen dort zur Auswahl.

Im Szenario "Das Geheimnis des magischen Maya-Tempels" begibt sich das Team auf die Spuren eines verschollenen Maya-Forschers, der dabei war, eine uralte Prophezeiung zu entschlüsseln, um die drohende Apokalypse abzuwenden. Doch offenbar konnte er das Geheimnis nicht lüften..

Ein weiteres Siegburger Escape-Game ist „Das geheime Grabmal des Pharaos". Die Spieler begeben sich darin auf die Suche nach einem berüchtigten Forscher, der im Grabmal des Pharao Joistenahum verschollen gilt. 60 Minuten hat das Team Zeit, bevor sie der Fluch der geheimen Kammern ereilen wird.

Adresse: Zeithstraße 23, 53721 Siegburg

Preise: In Siegburg gelten die folgenden Preisstufen:

Zweierteam: insgesamt 68 Euro

Dreierteam: insgesamt 90 Euro

Viererteam: insgesamt 108 Euro

Fünferteam: insgesamt 125 Euro

Sechserteam: insgesamt 132 Euro

Siebenerteam: insgesamt 147 Euro

Achterteam: insgesamt 160 Euro (nur nach telefonischer Absprache)