GA gelistet Diese Escape-Rooms gibt es in Bonn und der Region

Auch in Friesdorf können Spielerinnen und Spieler aus verschiedenen Räumen wählen: Im Escape-Room „Der Stein der Macht“ reist das Team in die Welt der Hexen und Zauberer, wo es den Stein der Macht finden muss, bevor „Der, der nicht genannt werden darf“ ihn in die Finger bekommt. Denn sonst droht der schlimmste Albtraum in der Welt der Zauberer wahr zu werden.

In „Peters Jagdhütte“ befindet sich das Team auf der Flucht vor einer mordlustigen Gruppe von Wilderern. In einer abgelegenen Hütte suchen die Spielerinnen und Spieler Zuflucht. Doch die Hütte entpuppt sich als Falle: Als die Tür hinter ihnen ins Schloss fällt, lässt sie sich nicht mehr öffnen.