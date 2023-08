Reibekuchen und Dankbarkeit Das Erleben Bonner Freiwillige von Essen auf Rädern

Geschichte

„Essen auf Rädern – Altenbetreuung Hilfsgemeinschaft“ in Bonn wurde 1962 von Anna Doermer-Mörike, damals 77 Jahre alt, gegründet. Vorbild war das englische Konzept „meals on wheels“, das auf deutschem Boden zuerst in Krefeld umgesetzt wurde, danach in Bonn. Die Idee: Alte und kranke Menschen sollten eine warme Mahlzeit in ihren eigenen vier Wänden bekommen und damit die Möglichkeit erhalten, dort möglichst lange selbstbestimmt wohnen zu bleiben.

Das warme Essen wurde in der Mensa Nassestraße zubereitet und teils aus Spenden finanziert, teils von der Stadt bezuschusst. Nach verschiedenen anderen Anbietern wird das Essen heute von einem Großcaterer aus Münster tiefgekühlt nach Sankt Augustin geliefert, wo es von der Johanniter Unfallhilfe fertig erhitzt und dem Verein in die Lotharstraße zum Margarete-Grundmann-Haus geliefert wird.

Wer ehrenamtlich mitarbeiten möchte, kann sich auf www.essen-auf-raedern-bonn.de informieren oder telefonischen Kontakt herstellen: ☎ 02 28/ 21 01 06. kpo