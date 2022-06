Bonner Zentrum für Essstörungen : Essstörungen wie Binge-Eating haben während der Pandemie zugenommen

Bonn Das Bonner Zentrum für Essstörungen hat mit Spendengeld der Bonner BB-Bank sein Konzept für Schulbesuche erneuert. Dabei geht es um Binge-Eating, exzessives Essen.

Workshops in der achten Klasse

Der 1988 von Fachleuten gegründete Verein BZE leistet zu diesen Themen vor allem Telefonberatung und beantwortet Fragen, die per E-Mail kommen – alles ehrenamtlich. 15 bis 20 Beratungen in der Woche seien normal, so Els. Daneben gibt es vereinzelt Workshops, die kostenpflichtig sind. Man will aber den finanziellen Aufwand für die Klienten möglichst gering halten, um niederschwellig Hilfe anbieten zu können. Man geht außerdem schon seit Jahren auch an Schulen und hat das entsprechende Beratungskonzept jetzt mit einer Spende über 2000 Euro der Bonner BB-Bank multimedial an diese neuen Bedingungen angepasst. Zielgruppe sind die Jugendlichen in der achten Klasse, manchmal auch eine Jahrgangsstufe darunter oder darüber.