Wie in Bonn Strom gespart wird : Etwas Licht brennt noch

In den Abendstunden brennen im Hochhaus am Bundeskanzlerplatz noch die Lichter. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn In Bonn wird die Beleuchtung an markanten Gebäuden früher abgeschaltet als vor dem Aufruf zum Energiesparen. Aus Sicherheitsgründen bleiben aber durchaus noch Lichter an.