Grüne in Bonn stimmen sich auf Europawahl ein EU-Abgeordnete Geese setzt auf Signalwirkung für die Demokratie

Zum Auftakt sprach die in Bonn lebende Europaabgeordnete Alexandra Geese, die bei dieser Europawahl erneut als Kandidatin antritt. „Dieser Europawahlkampf wird eine Signalwirkung haben. Die Demokratie muss zeigen, dass sie in Europa siegt und rechtsextreme Kräfte in die Schmuddelecke verweist“, wird Geese in einer Pressemitteilung des Kreisverbands zitiert. Dies forderten die Millionen von Menschen, die in den letzten Wochen für das Grundgesetz und eine offene Gesellschaft demonstriert hätten. Geese weiter: „Dazu brauchen wir eine starke Brandmauer der demokratischen Kräfte: In Deutschland, aber auch in Europa.“ Es dürfe keine Zusammenarbeit von Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, mit der rechtsextremen italienischen Regierungschefin Giorgia Meloni geben, forderte Geese. „Wir brauchen ein demokratisches europäisches Bündnis, das die klimaneutrale Modernisierung der Wirtschaft vorantreibt und auch bei einem eventuellen Sieg Trumps in den USA klar hinter der Ukraine steht.“