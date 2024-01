EU-Reform soll Abschalten von Strom verhindern Wieso die SWB Stromsperren weiter befürwortet

Von einem auf den anderen Tag kommt kein Strom mehr aus der Steckdose. Das Licht bleibt aus, die Heizung kalt, der Kühlschrank taut ab. Niemand will, dass es so weit kommt – auch die Energieanbieter nicht, die sich manchmal jedoch zum Durchgreifen gezwungen sehen. Doch mit den Stromsperren soll bald Schluss sein. Im Dezember hat sich die EU auf ein neues Gesetz zum Umbau des Strommarktes geeinigt, dass auch die Verbraucher in Bonn besser schützen soll.