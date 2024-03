Spielstätte in Bonn So geht es mit der Sanierung des Euro Theater Central voran

Bonn · Das Euro Theater Central baut die ehemalige städtische Immobilie an der Budapester Straße in Bonn zur Spielstätte um. Intendantin Ulrike Fischer erklärt den Stand der Arbeiten und was ein Kaffeerad mit der Sanierung zu tun hat.

Intendantin Ulrike Fischer auf der Baustelle des Theaters. Foto: Benjamin Westhoff

Von Gabriele Immenkeppel