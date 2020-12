150 Mitarbeiter kommen in die Bundesstadt : Europäische Wetterbehörde kommt nach Bonn

Das Bundesumweltministerium am Robert-Schuman-Platz: Zunächst csollen Mitarbeiter der Wetterbehörde von dort arbeiten. Auf einem bundeseigenen Grundstück in der Nähe ist für die Zukunft ein neuer Campus geplant. Foto: Volker Lannert

Bonn Im Werben um den künftigen Sitz des Europäischen Zentrums für Mittelfristige Wettervorhersage (EZMW) hat die Stadt Bonn die Nase vorne gehabt. Wie das Bundesverkehrsministerium mitteilte, hat der EZMW-Rat heute entschieden, die Behörde in Bonn anzusiedeln.

Wie berichtet hatte die Bundesregierung sich mit dem Standort Bonn um die zusätzliche Niederlassung in der Europäischen Union beworben. Das Bundesverkehrsministerium hatte offiziell am 25. Mai sein Interesse an der Ansiedlung bekundet. Das Zentrum ist führend in der globalen numerischen Wettervorhersage und Klimatologie. Zentraler Baustein der Arbeit der Klimaforscher sind Erdbeobachtungsprogramme. Laut Bundesverkehrsministerium soll der neue Standort ab dem kommenden Jahr mit 150 Mitarbeitern aufgebaut werden.