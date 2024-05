Vor den Europawahlen Europatag in Bonn informiert vielseitig über die EU

Denn neben Parteien und Stiftungen waren auch sehr viele Initiativen und Fördervereine vertreten. Sehr viele Interessierte zog der Stand der Umweltinitiative Parents for Future Bonn an, was vor allem einer kreativen Idee geschuldet war: der interaktiven Bodenzeitung. „Unsere Idee war: Was kann man im Kleinen tun? Und diese Denkanstöße zeigen wir den Besuchern“, erklärte Claudia Dach von Parents for Future das Konzept und freute sich, dass das Angebot offensichtlich sehr gut angenommen wurde. Denn mit verschiedenfarbigen Holzklötzen konnten die Besucher markieren, welche Veränderungen sie im Alltag annehmen und welche sie ablehnen würden. Für die Initiative hört Klimaschutz nämlich nicht an Ländergrenzen auf: „Wir wollen deutlich machen, wie wichtig es ist, in Sachen Klimaschutz zusammenzuarbeiten. Gemeinsam in Europa kann man mehr erreichen“, so Dach.