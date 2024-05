Erstmals 16- und 17-Jährige berechtigt Das müssen Bonner zur Europawahl am 9. Juni wissen

Auf dem Stimmzettel für Bonn stehen 34 Parteien und sonstige politische Vereinigungen. Gewählt werden kann per Briefwahl oder in den 177 Wahlräumen. Außerdem gibt es laut Stadt vier Wahlbüros (für jeden Stadtbezirk eines), die ab Montag, 6. Mai, öffnen: in der Eingangshalle des Stadthauses, im Godesberger Rathaus in Zimmer 112 und 115 im Erdgeschoss, in der ersten Etage des Beueler Rathauses und im Rathaus Duisdorf in Zimmer 1 im Erdgeschoss. Die Wahlbüros öffnen montags und donnerstags von 8 bis 18 Uhr, dienstags, mittwochs und freitags von 8 bis 13 Uhr, und am letzten Freitag vor der Wahl, 7. Juni, 8 bis 18 Uhr.