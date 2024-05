Erstmals 16- und 17-Jährige wahlberechtigt Das müssen Bonner zur Europawahl am 9. Juni wissen

Alle fünf Jahre werden durch die Europawahl die Abgeordneten des Europäischen Parlaments gewählt. Jeder EU-Mitgliedsstaat erhält dafür eine zuvor festgelegte Anzahl an Sitzen im Europäischen Parlament. Wie hoch diese Zahl ist, hängt von der Bevölkerungsdichte des Landes ab. Deutschland wählt in diesem Jahr 96 Abgeordnete ins Parlament. Gewählt werden dabei allerdings nicht die einzelnen Kandidaten selbst, sondern deren Partei. Die 96 Sitze im Parlament werden dann per Verhältniswahl, also proportional zum Stimmenanteil besetzt. Eingezogen ins Europaparlament, bilden die Abgeordneten der verschiedenen Staaten Fraktionen und entscheiden gemeinsam mit Regierungsvertretern auf europäischer Ebene über Gesetzgebungen. Nach den Wahlen im Sommer zählt das Europäische Parlament insgesamt 720 Mitglieder.