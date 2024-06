Europawahl am Sonntag Einige Briefwähler in Bonn konnten ihre Stimme nicht abgeben

70,1 Prozent der wahlberechtigten Bonnerinnen und Bonner haben bis einschließlich Sonntag ihre Stimme bei der Europawahl abgegeben und – so das vorläufige Endergebnis – mit 24,62 Prozent die CDU knapp vor den Grünen (23,07 Prozent) zum Wahlsieger in der Bundesstadt gewählt. Ein Ergebnis, bei dem der eine oder die andere gerne noch ein Wörtchen mitgeredet hätte. Denn nicht alle die wollten, konnten am Sonntag ihre Wahlunterlagen abgeben. Aufgrund von nicht zugestellten Briefwahlunterlagen kam es bei einigen Bonnern zu Problemen.