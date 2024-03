Vor der Europawahl Bonner Parteien mit gemeinsamem Wahlaufruf

Für Parteien ist es äußerst schwierig, eine gemeinsame tragfähige Position zu finden. Das Wesen der Demokratie lebt schließlich in nicht geringem Maße von Unterschieden in der Auffassung und dem Streit, dem Ringen um Kompromisse. Die meisten Bonner Parteien haben sich nun dennoch auf einen gemeinsamen Aufruf einigen können, mit dem sie in den Europawahlkampf ziehen wollen. Am Freitagnachmittag haben Vorstände von Grünen, CDU, SPD, FDP, Linken und Volt – ein breites Spektrum also – die Eckpunkte einer Kampagne vorgestellt, mit der sie in den kommenden Wochen bis zur Europawahl am 9. Juni darum werben wollen, an diesem Tag ihre Stimme demokratischen Parteien zu geben.