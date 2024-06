Möglicher Einzug ins EU-Parlament Gute Aussichten für drei Bonner Kandidaten bei der Europawahl

Der Countdown läuft: Am Sonntag ist Europawahl und in Bonn sind rund 232.000 Bürgerinnen und Bürger wahlberechtigt. Erstmals ist die Wahl ab 16 Jahren möglich. In den 27 Mitgliedsstaaten der EU sind es übrigens insgesamt 361 Millionen Bürger, die nach einer neuen Berechnung der Europäischen Statistikbehörde zur Wahl des neuen Europaparlamentes aufgerufen sind. Wie schon bei vergangenen Wahlen ist in Bonn der Anteil der Briefwähler auch bei dieser Wahl wieder hoch.