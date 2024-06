Ergebnisse der Europawahl CDU in Bonn stärkste Kraft vor den Grünen

Geknickt ist SPD-Unterbezirksvorsitzender Gabriel Kunze. Wie auf Bundesebene fahren auch die Bonner Sozialdemokraten ein schlechteres Ergebnis ein als noch vor fünf Jahren. „Das Ergebnis ist nicht berauschend und natürlich hätten wir uns mehr gewünscht. Als Bonner SPD hoffen wir zurzeit, dass es am Ende reicht, damit mit Claudia Walther wieder eine SPD-Abgeordnete aus der Region Mittelrhein ins Europa-Parlament zieht. Damit hätten wir zukünftig auch unsere Vertreterin aus der Region in Brüssel.“ Kunze dankt den beiden Bonner SPD-Kandidaten Yasmin Zair und Ronie Makhoul. Sie hätten der Bonner SPD-Kampagne ein Gesicht gegeben. Als einen Höhepunkt wertet er das gemeinsame Plakat der demokratischen Parteien in Bonn „Für Demokratie gegen Rassismus“. So etwas hat es bisher nicht gegeben.“ so Gabriel Kunze, Co-Vorsitzender der Bonner SPD.