Europawahl in Bonn Wahlbenachrichtigung ging an eine Tote

In diesen Tagen bekommen etwa 250.000 Bonnerinnen und Bonner ihre Wahlbenachrichtigungen für die Europawahl am 9. Juni per Post zugestellt. Im Stadtbezirk Bad Godesberg wollte ein Zusteller – letztlich vergeblich – die Unterlagen einer Dame in den Briefkasten einwerfen, die offenbar nicht mehr unter den Lebenden weilt. Ihr Name, der der Redaktion bekannt ist, war unter der angegebenen Adresse nicht am Briefkasten zu finden, sodass der Zusteller bei einer Nachbarin um Rat fragte. Die Nachbarin wiederum konnte mit der Auskunft helfen, die Seniorin sei vor mittlerweile zehn Jahren gestorben und ihr Haus von den Hinterbliebenen längst verkauft.