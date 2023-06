Kreissynode in Bonn Evangelische Kirche stellt ihre Wirksamkeit auf den Prüfstand

Auf der außerordentlichen Tagung der Kreissynode Bonn war es das Hauptthema. „Was braucht wer in der Stadt von uns?“, war die Frage, die sich die Gemeinde stellte. Dabei hat sie mit dem gestalteten Platz vor der Kreuzkirche bereits einen großen Schritt in die diese Richtung getan. Gelobt wurde das unter anderem von Bonns Oberbürgermeisterin Katja Dörner. Sie dankte der Kirchengemeinde auch für ihre Beteiligung an der Bonner Kirchennacht, die vor rund zwei Wochen so viele Menschen in großer Vielfalt verbunden und inspiriert habe. „Kirche stiftet Gemeinschaft und leistet einen großen Beitrag für den sozialen Kitt unserer Gesellschaft“, dankte die Oberbürgermeisterin stellvertretend für die vielen vor allem auch Ehrenamtlichen, die diese „Nacht der Engel“ erst möglich gemacht hätten, den 84 gewählten Vertreterinnen und Vertreter aus den zwölf Kirchengemeinden aus Bonn, Alfter, Bornheim und Hersel.“„Wir haben viel Potenzial und gute Orte für Gemeinschaft und Sinnstiftung“, sagte der Synodale und Kommunalpolitiker Werner Hümmrich und nannte ebenfalls den in der Pandemiezeit neu entwickelten „X-tra Platz“ vor der Kreuzkirche als Platz für die Stadtgesellschaft.