Tagung der Kreissynode Bonn Kirche warnt vor Problemen bei der Kita-Finanzierung

Nach vorläufigen Berechnungen beläuft sich das Haushaltsdefizit für den Kirchenkreis und den dazugehörigen Gemeinden für das Jahr 2024 auf rund 2,3 Millionen Euro und auf 1,8 Millionen Euro in 2025. Ursachen seien der nun erstmalig deutlich spürbare Rückgang der Mitglieder und damit der Kirchensteuer auch in Bonn und der Region sowie die erhebliche Steigerung der Personalkosten, die bei der Kirche rund drei Viertel des Haushalts ausmachten. Zum ersten Mal müsse der Haushalt durch Rücklagenentnahme ausgeglichen werden. „Wir investieren unser Geld wesentlich in Menschen, die wiederum für andere Menschen etwas tun, das wird jetzt teurer“, sagte Pistorius. Und: „Wir werden und müssen neu denken und gestalten und werden das vor allem miteinander tun. Unsere Aufgabe ist nicht der Selbsterhalt der Kirche als Eigenzweck, sondern den Menschen eine frohe Botschaft zu sagen und der Dienst am Nächsten.“ Hierbei seien die Seelsorge und insbesondere die Krankenhausseelsorge weiterhin ein Kernanliegen, waren sich die Synodalen einig.