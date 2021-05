Änderungen im Evangelischen Kirchenkreis Bonn : Etwa die Hälfte der Pfarrstellen fällt weg

Bonn Das Parlament des Evangelischen Kirchenkreises Bonn tagte erneut online. Und es stellte sich einem heiklen Punkt: Bis 2030 sollen die derzeit 26 nicht refinanzierten Pfarrstellen auf 14,5 reduziert werden.

Dass er vor schwierigen Themen zurückschreckt, das kann man dem Evangelischen Kirchenkreis Bonn nicht nachsagen. Das wurde einmal mehr am Samstag in der Videokonferenz anlässlich einer außerordentlichen Tagung der Kreissynode Bonn deutlich. Die härteste Aufgabe ist derzeit wohl die drastische Einsparung von Pfarrstellen. So sieht es die landeskirchliche Zukunftsplanung wie in anderen Kirchenkreisen auch in Bonn-Stadt, Alfter und Bornheim vor. In den zwölf Gemeinden des Kirchenkreises müssen bis 2030 die derzeit 26 nicht refinanzierten Pfarrstellen auf 14,5 reduziert werden. Dazu gehört die seit 2020 hauptamtliche Superintendentenstelle.