GA gelistet : Diese Event-Dinner gibt es in Bonn und der Region

Bonn/Region Lust auf einen spannenden Krimi-Theaterabend im Stil von Edgar Wallace? Oder auf ein Zauber-Dinner in der Godesburg? Diese Event-Dinner werden in Bonn und der Region angeboten.

Die Drohung eines ungebetenen Gastes, ein obskurer Geheimbund, der sich dem Erhalt des schottischen Brauchtums verschrieben hat, und schon bald die erste Leiche versetzen seine Lordschaft in Angst und Schrecken. Währenddessen widmen sich seine Gäste genüsslich der Vorspeise.

So müssen sich Gäste des Krimi-Dinners „Sherlock Holmes und der Fluch der Ashtonburrys“ ein Abendessen in der Godesburg vorstellen. Aber es gibt noch mehr Event-Dinner in Bonn und der Region zu erleben. Eine Auswahl:

Krimidinner: Nacht des Schreckens, Leichenschmaus und ein schwarzes Moor

Ob eine Jagd im schwarzen Moor, eine Hochzeit, auf der rätselhafte Dinge geschehen oder der klassische Spuk: Auf der Godesburg werden gleich verschiedene Varianten des Krimidinners angeboten. Dunkle Geheimnisse scheinen das Schloss Darkwood Castle Ort und die Familie Ashtonburry zu verfolgen. Gäste erwartet ein Vier-Gänge-Menü.

Wo: Godesburg, Auf dem Godesberg 5, 53177 Bonn

Wann: Termine sind einsehbar und Tickets sind buchbar unter diesem Link.

Tickets: ab 89 Euro p.P.[Link auf http://www.worldofdinner.de/unsere-showdinner/krimidinner/#c8556]

Show und Menü im GOP Varieté-Theater

Artisten, Tänzer und Sänger, schlichtweg: eine spektakuläre Bühnenshow können Zuschauer im GOP Varieté-Theater bewundern. Ergänzend dazu bietet die Location an mehreren Tagen in der Woche ein zweigängiges Menü oder uns saisonal ein dreigängiges Winter-Menü an.

Wo: Karl-Carstens-Straße 1, 53113 Bonn

Wann: Mittwoch und Donnerstag, 18.30 Uhr, Freitag und Samstag, 16.30 Uhr (Drei Gänge) sowie Sonntag, 17 Uhr (Zwei Gänge)

Preise: 29 Euro zzgl. Showticket und 22,50 Euro zzgl. Showticket. Tickets über https://shop.variete.de/98.

Comedy, Krimis und Musicals auf der Moby-Dick

Ob Abba-Show oder Krimi-Dinner: Zur schwimmenden Bühne wird die Moby Dick bei einer der sieben verschiedenen Dinner-Shows. Insgesamt vier Stunden verbringen die Gäste auf dem Fahrgastschiff mit thematisch angepassten Menüs.

Wo: Ab Anlegestelle Brassertufer, Am Alten Zoll, 53111

Wann: jährlich verschiedene Termine am Wochenende, ab 18.30 Uhr

Tickets: ab 99 Euro p.P. unter www.mobydick-bonn.de

Zauber-Dinner – Eine interaktive Show

Beim „Zauber-Dinner“ mimt Stefan Sprenger, unter anderem Vize-Weltmeister der Zauberkunst in Tokio, den Zauberer, Falschspieler und Hochstapler. Währenddessen wird ein Drei-Gänge-Menü serviert.

Wo: Godesburg, Auf dem Godesberg 5, 53177 Bonn

Wann: U.a. 17. Dezember 2022, 7. Januar 2023, 3. und 4. Februar 2023

Tickets: 79 Euro p.P. unter www.worldofdinner.de/zauber-dinner.

Fantissima im Phantasialand

Die Dinnershow Fantissima im Phantasialand bietet vielfältige Bühnenshows. Dazwischen serviert das Küchenteam ein Vier-Gänge-Menü, auch in einer vegetarischen Variante.

Wo: Phantasialand, Berggeiststraße 31-41, 50321 Brühl

Wann: Mittwoch bis Sonntag ab 20 Uhr, Einlass 90 Minuten vorher.

Tickets: Ab 75 Euro unter www.shop.phantasialand.de/Fantissima/Dinnershow-Fantissima

Abba – Tribute Dinnershow

Das Ensemble von „Abba Royal“ spielt live und unplugged, während ein Vier-Gänge-Menü serviert wird. Getränke sind nicht mit inbegriffen.

Wo: Godesburg, Auf dem Godesberg 5, 53177 Bonn

Wann: 3. März 2023, 19 Uhr

Tickets: 89 Euro zzgl. Gebühr und Versand, unter worldofdinner.de

Rittertafel in Hennef

Haus Sonnenschein in Hennef, „bescheidene Stätte der edlen Gaumenfreud“, lädt zum Ritteressen in mittelalterlichem Ambiente – entweder à la carte oder als Festbankett. An festen Veranstaltungstagen gibt es „Ritteressen für Jedermann“, Spezialmenüs wie das „Grafen Menü“ oder das „Knappen Menü“ können ab 15 Personen gebucht werden. Bezahlt wird mit „Euro-Thalern“.

Dazu erleben Gäste Spiel und Spaß rund um das Mittelalter mit Sitten und Gebräuchen, Rollenspiel, Bauerntänzen, witzigen Anekdoten und Geschichten.

Wo: Haus Sonnenschein, Mechthildisstraße 16, 53773 Hennef (Sieg)

Termine und Preise: Ab 36,90 Euro unter hotel-haus-sonnenschein.de

Gruseldinner auf Burg Satzvey

Auch die Burg Satzvey lädt Besucher zu schaurigen Abenden in ihre Gemächer ein. Zu Geschichten von Dracula, John Sinclair und Jack the Ripper dinieren die Gäste mit einem Vier-Gänge-Menü, auch in einer vegetarischen und veganen Variante buchbar.

Wo: Burg Satzvey, 53894 Mechernich

Wann: 10. und 11. Februar 2023,19 Uhr, 10. und 11. März 2023, 19 Uhr, 7. Oktober 2023, 19 Uhr

Preise: Ab 89 Euro unter burgsatzvey.de

Es handelt sich hierbei um eine Auflistung an Event-Dinners, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat oder objektiven Kriterien gefolgt wäre. Es handelt sich ebenfalls nicht um eine Rangfolge. Die Reihenfolge ist willkürlich. Fehlt Ihnen ein Dinner in der Auflistung? Schicken Sie uns eine E-Mail an online@ga.de.

