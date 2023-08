Eventlocations in Bonn und Umgebung Welche Immobilien und Örtlichkeiten lassen sich mieten?

Wo der frühere Bundeskanzler Helmut Kohl und Präsident Bush Senior aufeinandertrafen, Ludwig van Beethoven musizierte und auch Queen Elizabeth II. gastierte, lässt sich bis heute vornehm feiern. Die Redoute in Bad Godesberg wurde sogar eigens zum Partymachen gebaut. Den Auftrag gab der damalige Kurfürst Max Franz, die Planungen übernahm der in Poppelsdorf geborene Architekt Martin Leydel. Zusammen errichteten ihre beauftragten Arbeiter von 1790 bis 1792 die Feststätte für Bälle, Konzerte und Feiern. Die Veranstalter bieten insgesamt zwei Säle und vier Salons an, die auch tageweise gemietet werden können. Der Beethovensaal ist der Hauptsaal und bietet Platz für bis zu 400 Personen bei Empfängen oder 200 Personen an gedeckten Tischen. Dieser Saal hat zudem seinen Marmorboden und eine eigene Terrasse mit Blick in den Park.