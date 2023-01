Jahresübersicht : Bonns beste Events - die wichtigsten Veranstaltungen und Termine 2023

Foto: Dietmar Oehlke Pützchens Markt findet jeden September in Bonn statt.

Bonn Rhein in Flammen, Rock am Ring, Pützchens Markt: Bonn und die Region haben zahlreiche große Events zu bieten. Wir geben einen Überblick für das Jahr 2023.



Welche Events sollte man sich für das Jahr 2023 bereits vormerken? Wir geben einen Überblick, welche Veranstaltungen Bonn und die Region zu bieten haben. Vom Bonn Marathon, über Rhein in Flammen bis zum Kunstrasen sind alle wichtigen Events und Termine dabei. Einen wochenaktuellen Überblick über diese und weitere Veranstaltungen gibt es regelmäßigen in unseren Tipps für das Wochenende.

Veranstaltungen im Januar 2023 in Bonn und der Region

Uferlichter im Kurpark Bad Neuenahr-Ahrweiler

Das neue Jahr startet in Bonn und der Region ruhig. Neben Angeboten für die letzte Woche der Winterferien und den gängigen Ausstellungen und Veranstaltungen, können Besucher, die auch im neuen Jahr noch nicht genug vom weihnachtlichen Treiben haben, vom 6. bis 8. Januar und vom 13. bis 15. Januar die Uferlichter im Kurpark Bad Neuenahr-Ahrweiler bewundern.

Veranstaltungen im Februar 2023 in Bonn und der Region

Karneval in Bonn und der Region

Natürlich darf der Bonner Karneval in einer Auflistung der besten Events nicht fehlen. Alles rund um Karneval in Bonn und der Region gibt es auf www.kamelle.de. Am 11. November 2022 wurde die aktuelle Karnevalsession prunkvoll unter anderem am Bonner Rathausplatz eröffnet. Die wichtigsten Termine für die Karnevalssession 2022/2023 finden Sie hier.

Veranstaltungen im März 2023 in Bonn und der Region

Weltfrauentag

Der Weltfrauentag wird auch in Bonn mit ausgiebigem Programm gefeiert. Am 8. März 2022 wurden Vorträge, Stadtführungen und Workshops angeboten. Auch zahlreiche Bonner Vereine, Organisationen und Institutionen boten ein vielseitiges Programm an. Die Planungen für 2023 sind bereits in vollem Gange.

Veranstaltungen im April 2023 in Bonn und der Region

Deutsche Post Marathon

Der Deutsche Post Marathon in Bonn gehört zu den zehn größten Laufevents in Deutschland. Jährlich sind rund 13.000 Teilnehmer und 200.000 Zuschauer dabei. Die Strecke führt am Rhein, vielen Sehenswürdigkeiten und Wahrzeichen der Stadt entlang. Neben Marathon und Halbmarathon gibt es den Schulmarathon. Außer Läufern sind auch Walker, Inlineskater und Handbiker dabei. Bei der Staffel und beim Bonner Firmenlauf können Teams an den Start gehen. Im Jahr 2023 findet der Deutsche Post Marathon am 23. April statt.

Flohmarkt in der Bonner Rheinaue

Ab April kann in der Bonner Rheinaue wieder getrödelt werden: Sieben Mal jährlich findet bis Oktober an jedem dritten Samstag im Monat der Rheinauen-Flohmarkt auf der Ludwig-Erhard-Allee statt. Auf einer Länge von vier Kilometern bieten die Händler ihre Waren feil. Organisiert wird der Markt vom Veranstalter "Melan macht Märkte". Der erste Flohmarkt des Jahres findet am 15. April 2023 statt.

Im April blühen in der Bonner Altstadt und Beuel Kirschblüten. Foto: Nicole Schneider

Die Kirschblüten in Bonn

Ein Highlight im Veranstaltungskalender eines jeden Jahres ist die Kirschblüte in Bonn. Wenn im April die japanische Blütenkirsche in der Altstadt in voller rosa Pracht steht, zieht das alljährlich Tausende Touristen an. Heute kommen die Besucher teils sogar aus Japan und China, aus Spanien, Italien und den Niederlanden, um die Kirschblüte zu bewundern. Nicht nur in der Altstadt können Besucher die Kirschblüte bestaunen, auch auf dieser alternativen Route quer durch Bonn gibt es, abseits vom Gedränge, zahlreiche Kirschblüten zu sehen.

Veranstaltungen im Mai 2023 in Bonn und der Region

RheinBrand Festival

Ein Festival mit kölschem Rock und Pop gibt es seit 2017 in Troisdorf: das RheinBrand Festival. Auf dem Open-Air-Gelände der Stadthalle stehen am 27. Mai 2023 Top-Acts wie Brings, Cat Ballou und Kasalla auf der Bühne. Das "kölsche Sommer Open Air" beginnt bereits mittags und ist somit auch für Familien mit Kindern geeignet. Für sie gibt es auch ein extra Rahmenprogramm.

Veranstaltungen im Juni 2023 in Bonn und der Region

Rhein in Flammen in Bonn

Nicht nur für die Region Bonn/Rhein-Sieg, sondern weit darüber hinaus ist Rhein in Flammen ein Besuchermagnet. Am ersten Maiwochenende 2023 werden bei dem Feuerwerkspektakel am Rhein Ufer und Sehenswürdigkeiten zwischen Linz und Bonn in festliches Licht getaucht. Entlang des Rheinufers finden begleitende Feste statt, beleuchtete Passagierschiffe fahren über den Fluss, sodass die Passagiere das Feuerwerk vom Rhein aus beobachten können. Tickets für Rhein in Flammen gibt es hier.

Kunstrasen-Konzerte in der Rheinaue in Bonn

Ebenfalls direkt am Rhein gelegen ist das Open-Air-Gelände des KunstRasen in Bonn. In den Sommermonaten treten dort jede Woche hochkarätige Künstler aus der ganzen Welt auf. 2023 ist unter anderem Bon Iver (Tickets über ga.de/tickets) dabei. Den Startschuss gibt die Band Santiano am 15. Juni um 19 Uhr.

Rock am Ring

Jeden Sommer wird die Eifel gerockt: Vom 2. bis 4. Juni findet am Nürburgring das Musikfestival „Rock am Ring" statt. Bekannte Rockgrößen geben sich hier ebenso die Ehre wie Newcomer der Szene. Das Festival findet seit 1985 - mit wenigen Ausnahmen - am Nürburgring nahe Adenau statt. Tickets für Rock am Ring sind über ga.de/tickets erhältlich.

Museumsmeilenfest in Bonn

Beim Museumsmeilenfest in Bonn bieten die fünf Museen der Bonner Museumsmeile im Frühsommer ein buntes und kostenloses Programm aus Kunst und Kultur. Deutsches Museum, Bundeskunsthalle, Kunstmuseum Bonn, Haus der Geschichte und Museum Koenig veranstalten Kunst-Aktionen und Workshops, dazu gibt es ein Open-Air-Programm, Auftritte und Konzerte.

Veranstaltungen im Juli 2023 in Bonn und der Region

Christopher Street Day in Köln

Eine wichtige Veranstaltung für Köln und weit darüber hinaus ist der Christopher Street Day (CSD) in Köln, der immer am ersten vollständigen Juliwochenende im Rahmen des zweiwöchigen ColognePride stattfindet. Die Parade des CSD durch die Kölner City ist eine Demonstration für die Rechte von Schwulen, Lesben, Bisexuellen und Transgender. Der CSD lockt in Köln teilweise mehr Besucher in die Stadt als der Rosenmontagszug und war in einigen Jahren die größte Veranstaltung dieser Art in Europa. 2023 soll die Veranstaltung am 9. Juli stattfinden.

Rheinbach Classics

Im Juli kommen Oldtimer-Fans bei den Rheinbach Classics auf ihre Kosten. Unter dem Motto "Musik, Motoren, Petticoats" soll der Lifestyle der 1950er und 60er Jahren für ein paar Tage zurückgeholt werden. In diesem Jahr findet Rheinbach Classics vom 14. bis 16. Juli statt.

Siegtal pur

Ebenfalls im Juli macht Siegtal pur jedes Jahr die Bundes- und Landstraßen des Siegtals zwischen Siegburg und Netphen zur autofreien Zone. Statt Autos tummeln sich dort Radler, Inlineskater, Läufer und Fußgänger. Entlang der Strecke gibt es Straßenfeste.

Das Panama Open Air findet Ende Juni in der Bonner Rheinaue statt. Foto: Benjamin Westhoff

Panama Open Air

Im Juli können Elektro-Fans mitten in der Bonner Rheinaue eine musikalische Reise nach Panama machen: Das Panama Open Air, 2011 klein gestartet, zieht mittlerweile fast 20.000 Besucher an. Nach Angaben der Veranstalter soll das Festival, das am 30. Juni und 1. Juli stattfindet, das größte bisher werden.

Sommer Open Air in Hennef

Die frühere Europawoche in Hennef heißt jetzt zwar Sommer Open Air, steigt aber nach wie vor an einem Wochenende im Juni im Zentrum der Stadt. In Kombination mit dem Sommer Open Air findet der Europalauf statt, alle zwei Jahre gibt es das RockPopFestival. Samstags veranstaltet das Festkomitee Hennefer Karneval eine große Party auf dem Marktplatz.

Veranstaltungen im August 2023 in Bonn und der Region

Beethovenfest

Nicht nur in Bonn selbst, sondern an insgesamt 20 Orten in der Region findet immer im September das Beethovenfest statt. In rund 70 Konzerten präsentieren sich Orchester, Ensembles und Solisten aus aller Welt. Erstmals gefeiert wurde es im Jahr 1845 zu Ehren des 75. Geburtstags des großen Komponisten. Seit 1998 ist die von der Bundesstadt Bonn gegründete Internationale Beethovenfeste Bonn gGmbH Trägerin, die Deutsche Welle verbreitet das Musikfestival als Gesellschafterin medial. Enge Kooperationen bestehen zum Beethoven Orchester Bonn sowie zum Beethoven-Haus. Intendant des Beethovenfestes ist Steven Walter. Tickets gibt es hier.

Green Juice Festival

Im August steigt seit 2008 das Green Juice Festival, das ursprünglich als kleiner Konzert-Abend startete und sich inzwischen zu einer echten Größe im Reigen der Sommer-Festivals entwickelt hat. Auf einer Wiese im zum Stadtbezirk Beuel gehörenden Neu-Vilich rocken nun bis zu 7500 Besucher aus ganz Deutschland mit Hochkarätern und Newcomern aus den Bereichen Indie, Punk und Alternative. Das Festival findet vom 3. bis 5. August 2023 statt. Tickets für das Green Juice Festival gibt es hier.

Kirmes Lengsdorf

Zum ersten Augustwochenende zieht die Lengsdorfer Kirmes traditionell zahlreiche Besucher an. Im letzten Jahr konnte die Veranstaltung nur in abgespeckter Form als Dorffest stattfinden. 2023 soll die Kirmes wieder in ihrer ursprünglichen Form stattfinden - wenn auch mit kleineren Fahrgeschäften. Künftig soll die Kirmes alle zwei Jahre im Wechsel mit dem Weinfest stattfinden.

Veranstaltungen im September 2023 in Bonn und der Region

Pützchens Markt

Mit Abstand die besucherstärkste Veranstaltung in Bonn ist Pützchens Markt. Das Volksfest wird bereits seit Beginn des 18. Jahrhunderts auf den Marktwiesen im heutigen Beueler Ortsteil Pützchen gefeiert. Jedes Jahr zieht das Event an fünf Tagen ab dem zweiten Wochenende im September insgesamt mehr als eine Million Besucher an. Auf einer Fläche von rund 80.000 Quadratmetern warten 500 Geschäfte auf die Besucher.

Jeck im Sunnesching

Karnevalsstimmung mitten im Sommer? Während die einen noch diskutieren, ob das wirklich sein muss, feiern die anderen schon ausgelassen bei "Jeck im Sunnesching" in der Rheinaue. Ursprünglich in Köln ins Leben gerufen, ist das Sommerfestival auch in Bonn seit 2017 ein großer Erfolg mit 30.000 Gästen. Am 2. September 2023 geht das Festival in die nächste Runde.

Hangelarer Spektakel

Am ersten Septemberwochenende findet in Sankt Augustin das Hangelarer Spektakel statt. Nachdem die Großveranstaltung 2022 erneut aus finanziellen und pandemischen Gründen abgesagt werden musste, ist die Planung für 2023 bereits in vollem Gange. Im kommenden Spätsommer sollen Besucher wieder auf der 500 Meter langen Festmeile Entenangeln, kulinarische Angebote genießen und vielfältigen Livekonzerten lauschen können.

Weinfest Lengsdorf

Das Lengsdorfer Weinfest findet alle zwei Jahre auf dem Lengsdorfer Dorfplatz statt. Nach dem 27. Fest vom 16. bis 18. September 2022, kommen die Weinliebhaber also erst im September 2024 wieder zum Feiern zusammen.

Veranstaltungen im Oktober 2023 in Bonn und der Region

Käpt’n Book

Das größte Kinder- und Jugendliteraturfestival Deutschlands wurde in Bonn aus der Taufe gehoben: Käpt'n Book. Jedes Jahr im Herbst besuchen Autoren von Kinder- und Jugendbüchern die Region, um aus ihren Werken vorzulesen - und das oft an besonderen Orten. Garniert wird das zweiwöchige Lesefest von zahlreichen Veranstaltungen für die ganze Familie.

Foto: Ingo Firley

Klangwelle Bad Neuenahr

Musik, begleitet von einer Licht-Wasser-Performance - das ist die Klangwelle in Bad Neuenahr. Bis 2013 fand das Fest noch in Bonn statt und verzeichnete hier bis zu 100.000 Besucher insgesamt. Für 2014 musste die Klangwelle auf dem Münsterplatz jedoch abgesagt werden, nachdem sich zwei Anwohner wegen Lärmbelästigung geklagt hatten und die Stadt Bonn die Veranstaltung daraufhin verbot. 10 Jahre später kommt die Klangwelle wieder zurück nach Bonn: Ab 2024 soll das Spektakel auf der Rigal´schen Wiese in Bad Godesberg stattfinden. Unabhängig davon soll die Klangshow dauerhaft auch in Bad Neuenahr bleiben. 2023 können Besucher die Klangwelle in Bd Neuenahr an den Wochenenden vom 5. bis 8. Oktober und 12. bis 15. Oktober 2023 erleben.

Veranstaltungen im November 2023 in Bonn und der Region

Bonn leuchtet

Das beliebte Innenstadtfest „Bonn leuchtet“ lässt die Bonner Innenstadt Anfang November in bunten Lichtern erstrahlen. Neben Lichtkunst gibt es mit Einbruch der Dunkelheit eine Foodmeile, Feuershows, Tanz- und Musikauftritte. 2022 wurde, um Energie zu sparen, auf das Beleuchten der Gebäude verzichtet und auf LED-Beleuchtung gesetzt.

Veranstaltungen im Dezember 2023 in Bonn und der Region

Bonner Weihnachtsmarkt

Auch der Bonner Weihnachtsmarkt zieht Jahr für Jahr zehntausende Besucher an. Er findet ab dem vorletzten November-Wochenende bis zum 23. Dezember in der Innenstadt statt und erstreckt sich vom Münsterplatz über Vivatsgasse, Mülheimer Platz und Bottlerplatz bis zum Friedensplatz.

Mittelalterlicher Weihnachtsmarkt Siegburg

Eine Zeitreise ins Mittelalter kann man zur Vorweihnachtszeit in Siegburg machen: beim Mittelalterlichen Weihnachtsmarkt von Kramer, Zunft & Kurtzweyl auf dem Siegburger Marktplatz. Dort trifft man von Ende November bis kurz vor Weihnachten auf Gaukler und Büttel, kann Handwerksleuten bei der Arbeit zusehen oder sich an den mittelalterlichen Marktständen leckere Speisen sowie Bier, Wein und Met schmecken lassen. Besucher kommen nicht nur aus der Region Rhein-Sieg, sondern aus ganz Nordrhein-Westfalen und darüber hinaus.

Veranstaltungen in Bonn für Kinder

Kultur und Kinder - das geht: zum Beispiel bei den Sitzkissenkonzerten, die die Oper in Bonn regelmäßig anbietet. Statt auf unbequemen Stühlen still zu sitzen und sich möglichst ruhig zu verhalten, dürfen die Kleinen ab vier Jahren hier auf gemütlichen Kissen lümmeln und gerne auch aktiv mitsingen oder tanzen. Tickets gibt es hier.

Theater schon für Kleinkinder ab drei Jahren bietet das Junge Theater Bonn. Aber auch für Schulkinder und Jugendliche ist bei der Vielfalt der Stücke garantiert etwa dabei

Veranstaltungen in Bonn in den Ferien

Kinder und Jugendliche, die in den Ferien zu Hause bleiben und trotzdem etwas erleben wollen, können in Bonn das Ferienprogramm verschiedener Träger nutzen.

Der Verein Zukunft Umwelt Bildung (ZUB) bietet Ferienfreizeiten für Kinder von sechs bis 12 Jahren an, bei denen sie die Natur kennenlernen und erforschen können.

Bei der Jugendfarm Bonn gibt es in den Ferien stets ein offenes Angebot für Kinder von sechs bis 14 Jahren, an dem sie kostenlos teilnehmen können.

Workshops für Kinder und Jugendliche ab dem Schulalter organisiert der Förderkreis Jugend im Museum im LVR-Landesmuseum Bonn. Das Ferienprogramm orientiert sich an der Sammlung des Museums. Unterschiedliche Epochen und Themen der rheinischen Geschichte werden behandelt. Die Teilnehmer können dabei ihr handwerkliches Geschick entdecken: Nach dem Vorbild der Originalexponate in den Ausstellungen werden in Workshops Modelle, Figuren oder auch Kleidung gefertigt.

Sonstige Events

Titanenwurz im Botanischen Garten Bonn

Kann eine Pflanze ein Event sein? Ja, wenn es um die Titanenwurz in den Botanischen Gärten der Universität Bonn geht. "Amorphophallus titanum" stammt ursprünglich aus Sumatra und wurde im 19. Jahrhundert von Odoardo Beccari entdeckt. Die Titanenwurz in Bonn gehört zu den am längsten lebenden überhaupt und wies in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder Rekordgrößen von bis zu 2,90 Meter auf. Kein Wunder, dass die Pflanze jedes Jahr zur Blütezeit viele Besucher anlockt - und das, obwohl sie dann einen üblen Aasgeruch verströmt.

Verkaufsoffene Sonntage 2023

Der letzte verkaufsoffene Sonntag des Jahres 2022 findet, eingebunden in den Weihnachtsmarkt, am 11. Dezember statt. Auch der Sonntag des Wochenendes von „Bonn leuchtet“ ist traditionell verkaufsoffen. Eine Übersicht über alle verkaufsoffenen Sonntage des Jahres 2023 folgt.

