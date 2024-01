Jahresübersicht Bonns beste Events - die wichtigsten Veranstaltungen und Termine 2024

Eine wichtige Veranstaltung für Köln und weit darüber hinaus ist der Christopher Street Day (CSD) in Köln, der immer am ersten vollständigen Juliwochenende im Rahmen des zweiwöchigen ColognePride stattfindet. Die Parade des CSD durch die Kölner City ist eine Demonstration für die Rechte von Schwulen, Lesben, Bisexuellen und Transgender. Der CSD lockt in Köln teilweise mehr Besucher in die Stadt als der Rosenmontagszug und war in einigen Jahren die größte Veranstaltung dieser Art in Europa. 2024 soll die Veranstaltung am 6. Juli stattfinden.